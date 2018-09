Diritti violati, il Parlamento Ue decide su sanzioni a Orban | Lega e FI voteranno no, M5s a favore

Cosa si contesta all'Ungheria - Gli eurodeputati sono chiamati a esprimersi su una risoluzione in cui si chiede al Consiglio degli Stati membri di "rilevare l'esistenza di un chiaro rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Ue", nel quadro dell'articolo 7 del trattato Ue. Il rapporto dell'eurodeputato Judith Sargentini (Verdi) ha espresso le "preoccupazioni" del Parlamento sul "funzionamento del sistema costituzionale ed elettorale", "l'indipendenza della giustizia", "la corruzione e i conflitti di interesse" o varie libertà individuali come il diritto dei richiedenti asilo. Contro l'Ungheria, l'esecutivo europeo ha finora fatto ricorso a diverse procedure d'infrazione per esprimere la sua insoddisfazione sul non rispetto della legislazione Ue in materia di diritto d'asilo, sulla legge che rende perseguibile penalmente chi aiuta un migrante, sul finanziamento alle ong e sulla legge sull'istruzione superiore.

Salvini: "Ue non può processare governi eletti" - "Voteremo in difesa di Orban, l'Europarlamento non può fare processi ai popoli e ai governi eletti". Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, spiegando poi che non "nessun problema con il M5s sul voto contro Orban: ognuno è libero di scegliere cosa fare. La Lega in Europa sceglie per la libertà". Gli europarlamentari M5s, infatti, sarebbero orientati a votare a favore delle sanzioni contro il premier ungherese.



M5s verso voto in favore sanzioni all'Ungheria - E' questa dunque l'indicazione che trapela dal Movimento. Ma la decisione sarà però ufficializzata solo dopo aver ascoltato l'intervento di Orban in aula.



Berlusconi sente Orban: FI vota contro sanzioni - "Cordiale telefonata" tra Silvio Berlusconi e il premier Orban. E' quanto si apprende da una nota di Forza Italia, in cui si sottolinea che "nella conversazione il leader di Forza Italia ha annunciato che a Strasburgo gli eurodeputati azzurri voteranno contro la richiesta di attivazione dell'articolo 7 del Trattato Ue per rischio di violazione dello stato di diritto in Ungheria. Ad Orban Berlusconi ha confermato la sua amicizia e l'appoggio al partito del "premier ungherese Fidesz, che fa parte del gruppo Ppe nel éarlamento europeo".