Dirigenti via da Casa Bianca, Trump: "Non lavorano seriamente"

I dirigenti d'azienda che hanno lasciato il Consiglio manifatturiero della Casa Bianca "non prendono il loro lavoro seriamente". L'attacco arriva dal presidente Usa, Donald Trump, dopo che quattro amministratori delegati hanno rassegnato le dimissioni per protesta dopo la mancata condanna dei suprematisti bianchi da parte di Trump in seguito alle violenze di Charlottesville.