Dimenticato su bus, bimbo morto

17:15 - Un bambino brasiliano di due anni è morto asfissiato sotto il sole cocente, a Rio de Janeiro, nel pullman scolastico in cui era stato dimenticato e dove è rimasto da solo per quasi due ore. Sotto accusa l'autista del mezzo, risultato abusivo, Claudia Vidal da Silva, 33 anni. La donna avrebbe lasciato il piccolo Gabriel Martins de Oliveira sul veicolo per andare a farsi le unghie in un salone di bellezza invece di portarlo subito all'asilo.