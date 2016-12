Diga di Mosul, Matteo Renzi: "Invieremo 450 soldati in Iraq"

Gli italiani si spostano in prima linea nella guerra all'Isis - I militari partiranno presto per Mosul - in una delle roccaforti del Califfato - per proteggere la diga sul Tigri, infrastruttura vitale per il Paese. L'appalto è stato vinto dall'azienda Trevi di Cesena.



Ci sono già militari italiani nel Paese per l'addestramento - Si prefigura dunque un salto di qualità nella partecipazione italiana alla coalizione anti-Isis, perché Mosul si trova in una zona molto calda e teatro di aspre battaglie tra le milizie del Califfo e i peshmerga. Mentre ora il grosso del contingente nazionale che partecipa alla missione "Prima Parthica" (circa 750 uomini) è impiegato tra Erbil (Kurdistan iracheno) e Baghdad, con funzioni prevalentemente di addestramento.



I 450 militari si aggiungo ai 750 già presenti in Iraq - La nuova missione era stata anticipata dal presidente Usa, Barack Obama, quando ha detto che l'Italia è pronta a fare di più nella lotta al Califfato. Lo farà in un'area ad alto rischio. L'obiettivo dei 450 militari italiani (che si aggiungeranno ai 750 già presenti in Iraq) è quello di evitare che la diga di Mosul possa entrare nel mirino di terroristi e far sì che i lavori di risistemazione di questa infrastruttura fondamentale per il Paese possano partire.



Lavori alla diga pagati oltre 2 miliardi di dollari - E' il Gruppo Trevi ad aver vinto la commessa, del valore di oltre 2 miliardi di dollari. La diga, viene spiegato, è pericolante e rischia di crollare. Ma finora le condizioni di sicurezza assolutamente precarie non hanno consentito all'azienda di avviare i lavori. C'è bisogno di vigilanza armata per proteggerla da attacchi terroristici e l'Italia si è presa con il ruolo guida questo incarico, cui parteciperanno anche militari americani. Con il contingente a tutela si potranno far partire i lavori di questa grande infrastruttura, importantissima per il Paese.



I tempi tecnici per l'invio dei militari richiederanno qualche settimana. Sulla strategica opera si sono combattute durissime battaglie negli ultimi mesi. Nell'agosto del 2014 la diga era caduta nelle mani dell'Isis, ma dopo qualche giorno era stata riconquistata dai Peshmerga, grazie anche ai raid aerei della Coalizione internazionale a guida americana.