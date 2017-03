Difesa, nasce il primo comando militare unificato europeo

I ministri degli Esteri e della Difesa Ue hanno varato il primo comando militare unificato, il cosiddetto Mpcc (Military planning and conduct capability) che coordinerà le missioni militari in Mali, Centrafrica e Somalia. Il comando sarà operativo "entro le prossime settimane", ha affermato l'Alto rappresentante per gli Affari esteri e la sicurezza, Federica Mogherini, e sarà costituito all'incirca da trenta persone dello Stato maggiore europeo.