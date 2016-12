Diagnosi errata: bimbo perde gambe e dita, è bufera in Gb

In Gran Bretagna è bufera sul sistema sanitario nazionale dopo il caso di un bimbo di 3 anni al quale, per un errore diagnostico dei medici, sono state amputate entrambe le gambe e sette dita delle mani. I medici avevano infatti curato il piccolo per una semplice tonsillite, mentre il bimbo era affetto da una pericolosa forma infettiva. Secondo il Daily Mail, l'anno scorso si sono verificati 6mila errori che hanno causato il ferimento di pazienti.