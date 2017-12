Di Maio attacca Berlusconi: "Ci copia il reddito di cittadinanza"

"Benvenuto Berlusconi! Oggi ha ammesso che all'Italia serve il reddito di cittadinanza, ma per 5 anni Forza Italia ha votato contro". Lo scrive su Twitter il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, attaccando il leader di Fi. "Lo chiama reddito di dignità ma è un modo gentile per dire agli italiani 'ho copiato da loro ma non posso ammetterlo fino in fondo'". "Una volta al governo chiederemo a Forza Italia di votare la nostra legge".