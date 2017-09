Detroit, a tre anni spara a due compagni d'asilo: feriti gravemente

Due bambini sono stati ricoverati in condizioni critiche dopo che un loro compagno ha sparato con una pistola. E' successo a Dearborn, un sobborgo di Detroit in Michigan, in un asilo d'infanzia privato all'interno di una casa. Tutti i bimbi hanno tre anni. La struttura è gestita da una donna, che accoglie i piccoli del vicinato. Il Michigan non proibisce di avere armi all'interno di asili, purché con la sicura e scariche.