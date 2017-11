Detenzione Metwally, Egitto convoca Italia e altri 4 Paesi

Il viceministro degli Esteri egiziano ha convocato gli ambasciatori di Germania, Gran Bretagna, Canada, Paesi Bassi e Italia per il caso Metwally. Il Cairo intende infatti protestare ufficialmente contro i cinque Paesi che hanno espresso "profonda preoccupazione" per la detenzione dell'avvocato per i diritti umani Ibrahim Metwally. Un gesto, sostiene il viceministro, che "costituisce un'ingerenza inaccettabile negli affari interni del nostro Stato".