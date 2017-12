Desaparecidos, 48 condannati in Argentina: anche "l'angelo della morte"

Nell'ambito del processo sulla tragedia dei "desaparecidos" in Argentina, sono state condannate 48 persone per aver partecipato a torture, uccisioni e sparizioni nella famigerata Esma (scuola per la formazione degli ufficiali della marina, ndr) durante gli anni della dittatura. L'ex capitano Alfredo Astiz, noto come "l'angelo della morte", è stato condannato all'ergastolo per crimini contro l'umanità commessi tra il 1976 e il 1983.