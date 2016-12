Deputati arrestati in Turchia, Ankara: "No a lezioni dall'Europa"

Le reazioni di molti Paesi europei all'arresto in Turchia per "terrorismo" di 12 deputati del partito filo-curdo Hdp sono "inaccettabili". Lo ha detto il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlut Cavusoglu, accusando tra l'altro diversi Paesi Ue di dare un sostegno molto forte al Pkk curdo, considerato un'organizzazione terroristica sia dalla Turchia sia dall'Unione. "Non accetteremo lezioni da loro sullo stato di diritto", ha sottolineato.