Denudò un ladro a Bogotà, ora diventa una star del web: la storia del video "sospetto" di Angie OIarte

Il video in cui denudava, picchiava e umiliava un ladro per strada l'aveva resa "famosa" in ogni angolo del web. Ora la colombiana Angie Olarte punta al successo vero, sognando di diventare una modella. Dopo il filmato, che a questo punto più che "sospetto" sembra addirittura falso, la donna ha visto infatti moltiplicarsi il numero dei suoi seguaci su Instagram, superando quota 18mila follower. Un numero destinato comunque a salire, viste le foto provocanti che la Olarte ha cominciato a pubblicare dopo l'accaduto.

Il video del ladro denudato è stato visualizzato da circa 280mila utenti in meno di una settimana. In un post sui social, la giovane ha dichiarato: "Spero che non mi giudichiate per ciò che ho fatto, ci sono un sacco di topi (ladri, ndr) là fuori e dobbiamo fare qualcosa, visto che la polizia non muove un dito".