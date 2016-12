Delta Airlines, computer in tilt per diverse ore: 300 voli cancellati e molti ritardi

Delta Airlines, computer in tilt: disagi a Fiumicino 1 di 4 Ansa Ansa Delta Airlines, computer in tilt: disagi a Fiumicino Disagi e ritardi anche all'aeroporto di Fiumicino per i passeggeri della Delta Airlines, come conseguenza del blocco nel sistema di computer della compagnia aerea americana. 2 di 4 Ansa Ansa Delta Airlines, computer in tilt: disagi a Fiumicino Disagi e ritardi anche all'aeroporto di Fiumicino per i passeggeri della Delta Airlines, come conseguenza del blocco nel sistema di computer della compagnia aerea americana. 3 di 4 Ansa Ansa Delta Airlines, computer in tilt: disagi a Fiumicino Disagi e ritardi anche all'aeroporto di Fiumicino per i passeggeri della Delta Airlines, come conseguenza del blocco nel sistema di computer della compagnia aerea americana. 4 di 4 Ansa Ansa Delta Airlines, computer in tilt: disagi a Fiumicino Disagi e ritardi anche all'aeroporto di Fiumicino per i passeggeri della Delta Airlines, come conseguenza del blocco nel sistema di computer della compagnia aerea americana. leggi dopo slideshow ingrandisci

Come conseguenza del blocco nel sistema di computer della Delta Airlines anche all'aeroporto di Fiumicino si sono registrati disagi per centinaia di passeggeri che avrebbero dovuto volare con la compagnia Usa. I cinque voli programmati della Delta in partenza da Fiumicino tra le 9 e le 13 per Atlanta, Detroit, Minneapolis e New York hanno subito ritardi.



Al terminal 5 dello scalo romano, dove sono ospitate le compagnie americane e l'israeliana El Al, c'erano centinaia di passeggeri in fila davanti ai banchi check-in della compagnia Delta, che per cercare di limitare i disagi ha proceduto manualmente alle operazioni di accettazione.