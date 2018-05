Delitto Sana, padre e fratello rischiano pena di morte in Pakistan

Il padre e il fratello di Sana Cheema, la 25enne italo-pakistana strangolata ad aprile in Pakistan per aver forse rifiutato un matrimonio combinato, rischiano la pena di morte o l'ergastolo per omicidio. Lo ha spiegato un ispettore di polizia, aggiungendo che anche lo zio della vittima rimane sotto inchiesta. L'apertura formale del caso è avvenuta dopo l'esito dell'autopsia. La giovane era residente a Brescia.