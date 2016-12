Delitto Regeni, 2 arresti in Egitto

Le forza di sicurezza egiziane hanno arrestato due persone: sono sospettate dell'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore 28enne scomparso il 25 gennaio, durante l'anniversario della rivoluzione anti Mubarak, e ritrovato ucciso il 4 febbraio a Il Cairo. Un amico ha affermato che Regen quel giorno aveva un appuntamento in centro al quale non è mai arrivato. Per le autorità il delitto "non è legato al terrorismo, ma si tratta di un atto criminale".