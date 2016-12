12:26 - E' un italiano il 36enne arrestato in Germania per l'omicidio di Domenico Antonio Battista, il ristoratore originario di Chieti ucciso davanti al suo locale a Nierstein, nel Land tedesco della Renania-Palatinato. L'uomo, al momento unico indagato, non è residente nella zona ma finora non ha parlato. Per gli investigatori "conosceva personalmente la vittima ma per quanto ne sappiamo non lavorava nel ristorante".