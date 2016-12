Delitto Bakarat,Egitto accusa Hamas

"Elementi di Hamas si infiltrarono" in Egitto per "commettere l'omicidio" del procuratore generale Hisham Barakat. L'agenzia Mena lo riferisce citando il ministro dell'Interno egiziano, il generale Magdy Mohamed Abdel Ghaffar. L'attentato risale al 2015 e il ministro, parlando in una conferenza stampa, ha accusato dell'omicidio anche i Fratelli musulmani.