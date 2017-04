Del Grande, il padre: Farnesina lavora per un incontro domani

"La Farnesina si sta dando da fare per organizzare l'incontro con Gabriele, che dovrebbe avvenire domani, venerdì". Lo ha detto Massimo Del Grande, padre di Gabriele, il blogger fermato dalla polizia turca il 10 aprile. "Mio figlio lì solo non ce lo lascio - ribadisce Massimo Del Grande - è chiaro che per andare in Turchia c'è una burocrazia che richiede alcuni adempimenti. Noi questa vicenda la viviamo giorno per giorno, momento per momento".