Deficit Spagna e Portogallo, Ue rinvia decisione sulle sanzioni

Spagna e Portogallo "non hanno preso misure efficaci" per correggere i loro deficit eccessivi e dovranno fissare nuovi percorsi di aggiustamento. E' la conclusione della Commissione Ue, che rinvia però all'Ecofin una decisione su eventuali sanzioni. Se i ministri daranno luce verde, la Commissione avrà 20 giorni per presentare le sue proposte per multe che potrebbero essere comunque ridotte o cancellate in presenza di "circostanze eccezionali".