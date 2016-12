Deez Nuts, il liceale che sprinta verso la Casa Bianca

Non Hillary Clinton, neppure Donald Trump dall'altra, E' Deez Nuts, un indipendente dell'Iowa, sconosciuto ai più, il vero eroe delle Corsa alla Casa Bianca. L'indicazione giunge da un sondaggio di Public Policy Polling (PPP), secondo cui Deez Nuts ha ottenuto il 9% dei giudizi favorevoli in North Carolina, l'8% in Minnesota e il 7% nel suo Stato di origine, l'Iowa, da dove ha inizio la corsa elettorale di primarie e caucus di partito.

Niente male, ricorda La Stampa, per un candidato ignoto, tanto da ottenere il titolo di indipendente col maggior numero di consensi dai tempi di Ross Perot, il miliardario che nel 1992 diede del filo da torcere al repubblicano George H. W. Bush, e al democratico Bill Clinton.



"Deez Nuts", vale a dire Brady Olson, studente di liceo che abita a Wallingford, ha preso in prestito il nome da un brano di The Chronic, contenuto nell'album di Dr. Dre del 1992. Il suo manifesto elettorale, descritto nella sua pagina di Facebook, consiste in una piattaforma progressista politica interna e estera e la sua candidatura è sostenuta da una banda punk che porta il suo nome.



Non ha intenzione di fare comizi, di intervenire a dibattiti politici, e certamente non vuole fare il presidente degli Stati Uniti, anche perché per ricoprire tale cariche, bisogna avere almeno 35 anni di età.