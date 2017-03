Decreto Trump, Messico preoccupato separazione madri-figli migranti

Il Messico è "gravemente preoccupato" per l'intenzione manifestata dall'amministrazione Usa di separare le madri migranti dai propri figli alla frontiera tra i due Paesi. Lo ha sottolineato il ministro degli esteri, Luis Videgaray, commentando la possibilità che gli Usa mettano in pratica la misura per far rispettare il nuovo decreto sull'immigrazione.