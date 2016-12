Declassato l'uragano Patricia, il Messico tira un sospiro di solievo: nessuna vittima

Il Messico tira un grande sospiro di sollievo: all'arrivo sulle proprie coste, infatti, l'uragano Patricia , secondo i meteorologi "potenzialmente devastante" , ha perso potenza ed è stato declassato a tempesta tropicale . Registrate inondazioni e smottamenti ma le autorità riferiscono che non ci sono vittime e che i danni registrati sono stati più lievi del previsto. Allarme delle autorità del Texas, negli Usa, per possibili allagamenti.

Passato l'emergenza resta tuttavia l'allerta: le forti piogge insisteranno almeno fino a domenica. Le autorità della Contea di Hidalgo, nel Sud del Texas, distribuiranno gratuitamente ai residenti sacchi di sabbia per cercare di far fronte ai previsti improvvisi allagamenti.



Anche in Messico resta l'allerta e si invita la popolazione alla massima attenzione, visto che ci si attendono ancora forti rovesci. "Non uscite. Proteggetevi e seguite le indicazioni della protezione civile", aveva scritto su Twitter il presidente messicano, Enrique Pena Nieto.