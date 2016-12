De Mistura: "Aleppo rischia di morire, tregua di 48 ore può aiutare"

"Aleppo rischia di morire". L'inviato speciale dell'Onu per la Siria, Staffan De Mistura, auspica per la città la tregua umanitaria di 48 ore allo scopo di distribuire cibo e medicine alla popolazione. "Le pause possono dare un momento di respiro a chi è in una spirale continua di violenza e a volte possono rompere il ciclo di morte per dare una possibilità per cominciare a negoziare".