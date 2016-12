18:32 - Slitta a martedì il varo del pacchetto economico: pareri sulle leggi di bilancio, rapporto annuale sulla crescita e piano Juncker per gli investimenti in Italia, a cui Bruxelles sta lavorando. La riunione della Commissione europea era stata fissata per lunedì 24, ma si è dovuta posticipare per impegni parlamentari emersi nelle ultime ore.