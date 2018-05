Dazi Usa, Trump posticipa la decisione per l'Ue al primo giugno

Il posticipo offre quindi maggior tempo per trattare, soprattutto con gli alleati europei nettamente contrari ai dazi. Il deficit commerciale degli Stati Uniti con l'Ue è balzato dai 17 miliardi di dollari del 1997 ai 151,4 miliardi del 2017. Un rosso causato dalle importazioni manifatturiere dalla Germania: solo lo scorso anno gli Usa hanno acquistato 117,7 miliardi di prodotti Made in Germany, il 27% delle totali importazioni dall'Ue.



Usa: "L'estensione è frutto di colloqui proficui" - "L'estensione dell'esenzione dei dazi alla Ue su alluminio e acciaio è frutto delle discussioni proficue per ridurre le tensioni commerciali", ha sottolineato il segretario al commercio americano, Wilbur Ross, in un'intervista alla Cnbc.



Ma l'Europa non gradisce: "Vogliamo l'esenzione totale" - "La decisione degli Stati Uniti di prorogare per un breve periodo l'esenzione dell'Ue dalle tariffe all'importazione di acciaio e alluminio, prolunga l'incertezza del mercato, che sta già influenzando le decisioni delle imprese". Lo afferma la Commissione europea in un comunicato "prende nota" della decisione del presidente Usa Donald Trump. "L'Ue - insiste Bruxelles - deve essere esentata completamente e permanentemente da tali misure".



Gentiloni: "Ora esenzione permanente" - Sulla stessa lunghezza d'onda, il premier Paolo Gentiloni. "Il governo italiano prende atto della decisione degli Stati Uniti d'America di prorogare di un mese l'esenzione all'Ue dai dazi Usa su acciaio e alluminio. Riteniamo ora essenziale che si giunga ad un'esenzione permanente. In tale prospettiva occorre intensificare il dialogo fra Ue e Stati Uniti d'America che dev'essere all'altezza dell'eccezionalità dei rapporti economici transatlantici", si legge infatti in una nota del presidente del Consiglio.