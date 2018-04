Dazi Usa, Cina: non accettiamo intimidazioni, al via indagini

Benché non voglia innescare una guerra commerciale con gli Stati Uniti, la Cina ha fatto sapere che non accetterà intimidazioni e che adotterà ogni mezzo a protezione dei propri interessi. Parlando dei dazi introdotti da Trump, il portavoce del ministero del Commercio di Pechino, Gao Feng, ha spiegato che il suo Paese condurrà indagini sulla correttezza delle pratiche commerciali in base alle norme locali e del Wto.