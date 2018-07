Dazi, Trump: "L'Ue negozi equamente o colpiremo il mercato auto"

"Se l'Europa non negozia in buona fede, farò qualcosa che ha a che fare con i milioni di auto che oggi arrivano negli Stati Uniti con dazi a livello zero o quasi". Lo ha affermato il presidente americano, Donald Trump, parlando dell'incontro fissato per il 25 luglio con il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker. "Penso che minacciare azioni di questo genere sia stato un modo molto efficace di negoziare", ha aggiunto.