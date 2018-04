Dazi, Trump-Abe: nessun accordo esenzione acciaio per Tokyo

Donald Trump e Shinzo Abe non sono riusciti a trovare un accordo che esenti Tokyo dai dazi americani su acciaio e alluminio. Lo hanno riferito loro stessi alla fine della visita di due giorni del premier giapponese alla residenza del presidente americano in Florida. I due leader hanno invece annunciato di aver concordato di iniziare i negoziati per un nuovo accordo commerciale "libero, giusto e reciproco".