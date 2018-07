Dazi, stampa: Trump vuole una tassa del 25% sulle auto importate

Donald Trump pensa a un'imposta del 25% sulle automobili prodotte da altri Paesi e importate negli Usa, per un valore di circa 200 miliardi di dollari. Lo scrive il Washington Post citando fonti vicine al presidente americano, che sta per ricevere alla Casa Bianca il presidente Ue Jean-Claude Juncker. Non sembra dunque che l'intenzione del tycoon sia quella di cambiare linea nella politica dei dazi.