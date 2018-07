Dazi,Macron frena: "Nessun negoziato senza segnali chiari dagli Usa"

"Non sono favorevole a lanciare un negoziato di un vasto accordo commerciale" con gli Usa "come il Ttip, perché il contesto non lo consente. Servono gesti chiari, segnali di distensione su acciaio e alluminio sui quali sono state applicate tasse illegali dagli Stati Uniti". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in merito all'intesa tra Donald Trump e Jean-Claude Juncker. "Nessuna discussione può cominciare sotto minaccia", ha aggiunto.