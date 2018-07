Dazi, Cia: "Cina combatte sorta di silenziosa guerra fredda"

La Cina sta combattendo una "sorta di silenziosa guerra fredda": ne è convinto Michael Collins, il vice direttore del centro della Cia per l'est asiatico, secondo il quale Pechino non vuole una guerra commerciale con gli Usa ma sta lavorando in modo sottile su più fronti per minare gli Stati Uniti. In particolare Washington è preoccupata per i tentativi della Cina di carpire segreti commerciali e informazioni sulla ricerca dell'high-tech Usa.