Dazi, Alibaba abbandona idea di creare 1 mln posti di lavoro in Usa

Alibaba, il colosso dell'e-commerce cinese, non ha più in programma di creare un milione di posti di lavoro negli Stati Uniti, come il suo fondatore Jack Ma aveva annunciato a gennaio 2017 in un incontro col presidente americano Donald Trump. Una promessa ormai irrealizzabile a causa dei dazi imposti dall'amministrazione Trump. "La premessa per mantenere quella promessa era di avere relazioni commerciali amichevoli tra i due Paesi" hanno detto.