Darfur, Onu approva ridimensionamento della missione di pace

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha raggiunto un accordo per un consistente ridimensionamento della missione di pace in Darfur, nell'ambito dell'iniziativa guidata dagli Stati Uniti per tagliare centinaia di milioni di dollari dal bilancio dell'Onu. Il Consiglio ha approvato la bozza di risoluzione britannica, che taglierebbe di almeno il 30% il numero di soldati e poliziotti inquadrati in Unamid, la missione congiunta Unione Africana-Onu.