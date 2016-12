Danimarca, uccise madre per unirsi all'Isis, condannata 15enne

Aveva 15 anni ma non i sogni di una comune adolescente occidentale: la danese Lisa Borch voleva unirsi all'Isis, spinta dal fidanzato, un 29enne iracheno ritenuto un estremista islamico. Ai suoi occhi, l'unico ostacolo a questo progetto era la madre, Tine Römer Holtegaard. Per questo l'ha uccisa a coltellate, nell'ottobre 2014. Alla polizia ha poi raccontato di un tentativo di furto in casa finito male. La polizia non le ha creduto e, indagando, ha scoperto che per ore, prima dell'omicidio, aveva visto i video delle capitazioni di Jihadi John. Così, un anno dopo i fatti, Lisa è stata condannata a 9 anni di carcere. L'iracheno, suo complice, a 13.