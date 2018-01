Danimarca, ritrovata (vuota) la bottiglia di vodka più costosa al mondo

Il ladro forse se l'è bevuta o forse ne ha travasato il contenuto, ma per ora di certo c'è solo il ritrovamento, in un cantiere edile di Copenhagen, della bottiglia di vodka più costosa al mondo, rubata nei giorni scorsi in un bar della capitale danese, il Cafe 33.

Le telecamere a circuito chiuso avevano ripreso un uomo a volto coperto mentre afferrava la bottiglia di Russo-Baltique dal valore di circa un milione e 300mila dollari. Realizzata in oro bianco, giallo e diamanti era stata donata in prestito da un uomo d'affari russo e non era assicurata. "Non sappiamo cosa sia capitato alla vodka, ma la bottiglia era vuota", ha concluso Riad Tooba, portavoce della polizia di Copenhagen.

L'allarme per il furto era stato aggravato dal fatto che la bottiglia, comparsa in "House of Cards", non è assicurata ed era stata prestata al bar da un uomo d'affari russo.