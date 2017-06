Danimarca, minaccia telefonica: evacuati traghetti per la Germania

La polizia danese ha evacuato i traghetti della Scandlines per la Germania in seguito a una minaccia telefonica. Lo scrive lo Spiegel on line. I traghetti sono stati fatti rientrare nei porti di Rodby e Gedser, in Danimarca, per i controlli. "Abbiamo ricevuto un indizio che ha reso necessario perquisire i traghetti", ha detto la polizia. Si tratta delle linee Rodby-Puttgarden e Gedser-Rostock.