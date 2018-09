Danimarca, maxi operazione della polizia: chiusa isola Copenaghen

In Danimarca i ponti che collegano l'isola di Zeland, dove sorge la capitale Copenaghen, con l'isola centrale di Funen e con la Svezia, sono stati chiusi per una "maxi operazione di polizia" della quale non si conosce ancora la natura. I media locali riferiscono che le forze dell'ordine stanno cercando una persona "pericolosa". Fermati i traghetti verso la Germania e la Svezia. L'aeroporto di Copenaghen risulta invece aperto.