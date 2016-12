Danimarca, manifesto elettorale shock Un candidato premier in "nude look"

L'abbigliamento da cowboy non è una novità per lui, abituato a sfoggiare il tipico cappellaccio, ma il nude-look è l'ultima trovata di Wagner, che sarà tra i nomi sulle schede elettorali per la chiamata alle urne dei danesi il prossimo 18 giugno. Nato in un distretto della capitale, il "cowboy" si era presentato alle regionali e alle politiche già dal 2005, e aveva fatto parlare di sè nel 2013 per una irruzione in uno studio televisivo dove era in corso una tribuna politica. Armato anche allora dell'inseparabile cinturone, aveva protestato vivacemente per l'esclusione dai dibattiti dei partiti minori, urlando "Non sono elezioni libere" prima di essere portato via.



Evidentemente Wagner non si è dato per vinto e adesso ci riprova: questa volta corre per la carica di primo ministro, come si legge sui manifesti. Certo, il candidato ha stampato anche altri poster elettorali posando di tre quarti, completamente vestito e incravattato.



E presenta anche un programma elettorale: il 52enne vuole modificare le regole elettorali, rendere gratuite le visite mediche e dentistiche, modificare sostanzialmente il mercato del lavoro perché tutti abbiano sei mesi di lavoro e sei di vacanza.



In rete si sono scatenati i commenti: "Wagner ha fatto un bel lavoro", ha twittato una internauta. "Ha riempito Copenaghen dei suoi attributi con la scusa di correre alle elezioni". E un altro utente si è chiesto "cosa abbiano a che fare le nudità di Wagner con il suo programma". La risposta l'ha data un laconico commentatore: "E' la Danimarca, bellezza".