Danimarca, giornalista decapitata in mare: fermato un inventore

Il compagno della Wall aveva denunciato la scomparsa della fidanzata due settimane fa, una volta che non l'ha vista tornare a terra al termine dell'intervista. La donna era stata vista l'ultima volta a bordo del Nautilus UC3 in compagnia di Madsen che, dopo la denuncia della scomparsa della Wall, ha dichiarato alla polizia di avere riportato la giornalista sana e salva a terra al termine dell'intervista, in una zona remota del porto di Copenaghen.



Successivamente, in altre deposizioni, l'inventore ha cambiato versione, sostenendo che la donna sarebbe morta a causa di un guasto al sottomarino. Il corpo della donna sarebbe stato sepolto in mare dallo stesso Madsen, che è stato tratto in salvo da un uomo del posto che l'ha caricato a bordo della sua barca, riportandolo a terra. Il Nautilus UC3 è stato rintracciato dagli investigatori a Koge Bay, a sud di Copenaghen. La polizia ha recuperato il relitto del sottomarino, dentro il quale però non è stato ritrovato il corpo di Kim Wall.



La polizia ha cercato la giornalista grazie all'ausilio di sonar e sommozzatori, ripercorrendo il percorso fatto dal sottomarino, fino al ritrovamento di lunedì sera sulla costa sud di Copenaghen. Viste le condizioni del cadavere - di cui è rimasto solo il busto -, la polizia ha stabilito che il corpo della Wall è stato deliberatamente mutilato. Madsen - noto in Danimarca anche come "Rocket Madsen" per i suoi progetti sottomarini e per essere il cofondatore dell'azienda Copenaghen Suborbitals, nata nel 2008 con la missione di lanciare navicelle spaziali e razzi in orbita -, è accusato di omicidio colposo e trattenuto in carcere dalla polizia danese. L'uomo



Kim Wall era una giornalista freelance svedese, laureata presso la University of Columbia di New York, e aveva collaborato con diverse testate giornalistiche, tra cui il The New York Times. Negli anni ha realizzato diversi reportage da diversi paesi del mondo, come Nord Corea, Haiti, Uganda e Cina, dove era pronta a trasferirsi con il fidanzato.