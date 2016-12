Danimarca e Svezia estendono controlli frontiere fino a novembre

La Danimarca e la Svezia hanno esteso fino a novembre i controlli alla frontiera per limitare il numero di migranti che entrano nel loro territorio. Copenaghen nel 2015 aveva ricevuto oltre 21mila domande di asilo, il 44% in più rispetto al 2014. Molte di più quelle presentate a Stoccolma, con 163mila richieste. Bruxelles ha appena approvato l'estensione di sei mesi dei controlli per 5 Paesi Schengen, tra cui anche Danimarca e Svezia.