Danimarca, condividono un video porno di due minorenni: denunciati in mille

La polizia danese ha incriminato oltre mille giovani con l'accusa di "distribuzione di pedopornografia" per aver condiviso online un video di due minorenni dal contenuto sessuale. L'indagine è stata avviata in seguito ad una segnalazione di Facebook su due video e un'immagine "sessualmente esplicita" che sono state fatte circolare in gran parte da teenager sui social media in Danimarca. I mille, tutti tra i 15 e i 20 anni, rischiano il carcere.