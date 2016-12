Daniela Martani contro la festa di San Firmino: nuda col sangue finto

La Martani mercoledì ha protestato nuda in prima fila, versandosi addosso del sangue finto e postando poi alcune foto sulla sua pagina Facebook. I manifestanti sono scesi in piazza con secchi pieni di colore e uno slogan in diverse lingue: "Pamplona: un bagno di sangue per i tori".

"Sono qui in ‪‎Pamplona‬ per manifestare insieme a tante persone di diversi paesi contro la orribile e sanguinosa tradizione della corsa dei tori. Tutti i tori costretti a partecipare (40 circa) verrano uccisi domani. In questo momento i tori sono chiusi al buio in dei container in un area vicina alla vie dove dovranno correre. La crudeltà ha sempre un volto ed è quello dell'inumanità. È ora di dire basta allo sfruttamento ed uccisione di animali per divertimento e tradizioni obsolete non più accettabili in paesi democratici ed evoluti. ‪#‎banthebullsfighting‬", si legge sul profilo social dell'ex gieffina.