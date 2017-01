Damasco, mandò la figlia a farsi esplodere: ucciso da fuoco amico il terrorista Abu Nimr

Mandò la figlia al martirio come kamikaze in un commissariato di Damasco, uccidendola insieme a due agenti, dopo averla istruita all'attacco terroristico e riprendendo la "lezione" in un video. A distanza di dieci giorni dal compimento del "martirio" della bimba, il padre jihadista, nome di battaglia Abu Nimr, a capo di un gruppo di miliziani siriani, sarebbe rimasto ucciso dal fuoco amico dei suoi stessi uomini, sempre nella capitale siriana, nella zona rurale di Tishreen, come riporta da Beirut Al-Masdar News Amn, sito di informazione indipendente del Medioriente.