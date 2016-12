Dallas, venduta all'asta per 35mila dollari una ciocca di capelli di John Lennon

Una ciocca di capelli di John Lennon lunga 10 cm è stata battuta alla'asta per 35mila dollari alla Heritage Auctions di Dallas. La ciocca venne tagliata nel 1966 dal previdente barbiere tedesco Klaus Baruck ad Amburgo, la seconda patria dei Beatles dopo la natia Liverpool, prima che Lennon iniziasse le riprese del suo film "How I Won the War", diretto da Richard Lester, sulle disavventure di alcuni soldati britannici causate da comandanti incompetenti durante la II Guerra Mondiale.