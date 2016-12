Dallas, Trump: "Ostilità contro la polizia devono finire"

"Le ostilità contro la polizia devono finire". Così Donald Trump parlando nel primo comizio dopo la strage di Dallas in cui ha reso omaggio alle forze di polizia. "Vi ringraziamo, vi sosteniamo e saremo sempre con voi - ha aggiunto -. C'è molto lavoro da fare per garantire che gli americani siano al sicuro e io lotterò per garantire che ogni cittadino di questo Paese sia al sicuro nella sua casa, nella sua scuola, nella sua comunità".