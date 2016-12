Dallas, Obama: "Problema reale, necessario lavorare per risolverlo"

"Non c'è dubbio che i dipartimenti di polizia si sentano ingiustamente accusati. Non c'è dubbio che le minoranze ritengano che ci sia già voluto troppo tempo" per cercare di risolvere questi problemi. Così Barack Obama, incontrando gli esponenti delle forze dell'ordine e gli attivisti dopo le tensioni degli ultimi giorni in Louisiana, Minnesota e a Dallas. "Il lavoro è molto, ma questi sono problemi che vanno affrontati", ha quindi aggiunto Obama.