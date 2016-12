Micah Johnson, il cecchino che a Dallas ha ucciso cinque poliziotti, era stato rimpatriato dall'Afghanistan, dove era riservista dell'esercito, per l'accusa di molestie sessuali nei confronti di una donna. Descritto come una persona solitaria, era seguace dei movimenti militari nei sui social. I suoi amici dicono che non era interessato alla politica, ma la sua pagina Facebook sembra suggerire il contrario.