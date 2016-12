Dallas, i cecchini, gli spari sulla folla... e alla mente torna l'omicidio di John Kennedy

Tutto accadde a pochi metri da dove giovedì notte alcuni cecchini hanno aperto il fuoco uccidendo cinque agenti di polizia. Anche allora a entrare in azione fu un cecchino, anche allora gli spari sulla folla seminarono la morte. Quasi 56 anni dopo, alla mente di molti torna quel 22 novembre del 1963 che ha segnato la storia degli Stati Uniti e del mondo. Lee Harvey Oswald, appostato a una finestra, aprì il fuoco sul presidente degli Stati Uniti: per John Fitzgerald Kennedy non ci fu scampo.