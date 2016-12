Dalla musica al terrorismo, rapper tedesco si unisce all'Isis: "La vostra fine si avvicina"

Willkommen in meiner Welt" ("Benvenuti nel mio mondo") è il singolo che ne ha segnato la svolta. Da circa cinque anni Deso produce testi che incitano al terrorismo, con l'obiettivo di raggiungere nuovi adepti. Per questo motivo lo Stato Islamico lo ha incaricato di diffondere la jihad in lingua tedesca. Abou Maleeq, questo il nome da musulmano del rapper, minaccia l'azione di cellule fondamentaliste in Germania, riprendo gli atti terroristici che hanno colpito la Francia. Una vera propaganda.



Infanzia difficile, incidenti, carcere: sono diversi gli avvenimenti che hanno segnato la vita in Europa di Deso Dogg. Poi la fondazione di un gruppo islamista nella stessa Germania, prima di essere costretto dall'intelligence a trasferirsi in Egitto e in Siria nel 2013. Il Dipartimento di Stato Americano lo ha bollato come "terrorista globale". Nel frattempo il rapper ha avuto tre figli da tre donne diverse, ha mozzato teste e scalato i vertici dell'Isis, continuando a comporre testi minacciosi: "Vogliamo il vostro sangue".