Dalla Gran Bretagna all'Australia su un biplano del '42, l'impresa di Curtis-Taylor

Si è concluso la traversata di 27mila chilometri in solitaria della pilota britannica Tracey Curtis-Taylor , che ha viaggiato dalla Gran Bretagna all' Australia a bordo di un biplano del 1942. Un'autentica impresa che la 53enne ha dedicato ad Amy Johnson (1903-1941), la prima donna pilota ad avere volato in solitaria fino agli Stati Uniti nel 1930. La partenza era avvenuta il 1° ottobre da Farnborough, nello Hampshire.

Prima di arrivare a destinazione, a Sydney, in tre mesi di viaggio l'audace Tracey è passata da 23 Paesi, effettuando "soltanto" 50 pause per il rifornimento di carburante. Durante la traversata ha sorvolato Europa, Mediterraneo, Giordania, passando per il deserto, il Mar Morto, Golfo di Oman e il Pakistan, nonché India, montagne della Birmania e coste della Thailandia.



Già nel 2008 Curtis-Taylor aveva volato per ottomila miglia in solitaria da Città del Capo in Sudafrica a Goodwood in Gran Bretagna per riprodurre il volo di "Lady Mary Heath". "Sono stanca, è stata una settimana piuttosto intensa in vista dell'arrivo, sono sollevata, euforica, è bello essere qui", ha detto Curtis-Taylor a Press Association.



La sfida più difficile del viaggio - La pilota ha raccontato che la sfida più ardua del viaggio è stata il maltempo nell'Europa orientale. "Ci siamo bloccati a Bucarest con piogge torrenziali e forti venti, l'aereo si è sporcato tantissimo, è stato orribile, terrificante. Devi solo tornare indietro e aspettare che migliori", ha raccontato.